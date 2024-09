Bürger hatten Vandalismus befürchtet Stadt ebnet Gräber in Güdingen ein

(leh) Einige Grabsteine sind mit roter Farbe besprüht oder aus dem Boden gerissen. Ganze Gräber sind verwüstet oder platt gemacht. Hinzu kommt, dass Grabschmuck und Gießkannen fehlen. Auf dem neuen Güdinger Friedhof gab es diese Woche einige Aufreger. „Es nimmt einfach überhand“, „Es wird immer niveauloser“ oder „Was gibt es nur für Menschen?“ waren die Kommentare in den sozialen Netzwerken im Internet. Friedhof-Vandalismus im großen Stil? Die Saarbrücker Zeitung ging der Sache nach und stellte vor Ort Kurioses fest. Das Friedhofsamt der Stadt Saarbrücken war für die Aktion zuständig. Auf dem Friedhof in Güdingen werden in dieser Woche Gräber eingeebnet. Zunächst werden die Grabsteine der Gräber mit roten Kreisen markiert und anschließend mit einem Bagger herausgerissen. Die Menschen, die Gräber ihrer Angehörigen einebnen lassen, bezahlen dafür bis zu 500 Euro. Was den Vandalismus und die Grabschändung auf dem Güdinger Friedhof angeht, handelte es sich somit nur um ein großes Missverständnis. Völlig grundlos war die Aufregung aber auch nicht. „Hier verschwinden ständig Gießkannen und ich weiß von Bekannten, dass auch schon Grabschmuck gestohlen wurde – auch in dieser Woche“, sagte eine Frau am Mittwochmorgen auf dem Güdinger Friedhof.