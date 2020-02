Kostenexplosion beim Umbau des Ludwigsparks : Stadt zahlt Rasenheizung im Stadion

Saarbrücken Der Saarbrücker Ludwigspark erhält im Sommer ein neues Grün, das die Voraussetzungen für die 3. Liga erfüllt.

Das führt zwangsläufig zu der Frage, warum das Grün erneuert werden muss. Stadtpressesprecher Thomas Blug weist Gerüchte zurück, der Platz sei bei den Bauarbeiten beschädigt worden. „Der Rasen wurde in den vergangenen Jahren nicht genutzt. Das hat dazu geführt, dass sich die Zusammensetzung der Gräser ungünstig verändert hat. Es haben sich vermehrt flach wurzelnde Gräser ausgebildet, die für Fußballspiele nicht geeignet sind, da sie nicht strapazierfähig sind“, sagt Blug und fügt hinzu: „Unter der Rasenfläche haben sich zudem in fünf Zentimeter Tiefe die Larven des Junikäfers eingenistet. Diese dienen als natürliche Nahrung für Vögel, die entsprechend die Larven im Boden gesucht haben. Dabei wurde der Rasen erheblich in Mitleidenschaft gezogen.“

Wie Blug berichtet, war in der ursprünglichen Kostenkalkulation für den Umbau des Ludwigsparks eine Rasenheizung nicht vorgesehen. Sie sei als sogenannte Vorratsposition geführt worden, weil der 1. FC Saarbrücken derzeit in der Regionalliga spielt und dort eine Rasenheizung nicht vorgeschrieben ist. Erst mit dem Spielbetrieb in der 3. Liga werde eine Rasenheizung gefordert. Und Tabellenführer FCS winkt im Mai der Sprung in eben diese 3. Liga. Blug: „Wir hoffen und sind zuversichtlich, dass der FCS in dieser Saison den Aufstieg schaffen wird.“