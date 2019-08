Mitmachkonzert : Laien proben Brahms mit Saarbrücker Profis

Saarbrücken 34 Musiker machen mit den hauptberuflichen Kollegen vom Saarländischen Staatstheater eine spannende Gemeinschaftserfahrung.

Der Auftakt fand am Mittwochabend im Orchestersaal des Saarländischen Staatstheaters (SST) statt, und der war für den Riesen-Klangkörper fast schon zu klein. Denn in diesem Jahr nehmen insgesamt 34 Laien neben den Profis an den Pulten Platz. „Das ist die bislang höchste Beteiligung bei einem Mitmachkonzert, in den anderen Jahren sind längst nicht so viele Anmeldungen eingegangen“, sagt Ines Schäfer, SST-Referentin für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Darunter seien einige Wiederholungstäter, der weitaus größere Teil sei jedoch zum ersten Mal dabei. „Mit Ausnahme von Tuba und Horn sind für alle Stimmen und Instrumente Anmeldungen eingegangen“, berichtet Schäfer. Die älteren Semester umkreisen die 50, der jüngste Teilnehmer ist noch nicht mal 13 Jahre alt, wie sich während der Probe herausstellt.