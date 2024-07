„Außergewöhnlicher Abschluss“ Neuer Käseladen am St. Johanner Markt schon wieder zu?

„Außergewöhnlicher Abschluss“ steht auf dem Papierschild, das hinter dem dunklen Schaufenster des neuen Käseladens „Fromage et Tradition“ in der Bahnhofsstraße 2, direkt am St. Johanner Markt, hängt. Erst Ende Juni hat der französische Laden mit Mega-Käsesortiment eröffnet, wieso ist einen Monat später von einem „Abschluss“ die Rede?