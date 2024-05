Tanzfestival der Plattform-Studios Die Kirche St. Jakob ist an fünf Abenden Zentrum für zeitgenössischen Tanz

Aber für die Tanzabende in St. Jakob hat man sich jetzt das Nötige organisieren können. So kann sich die Kirche in der Keplerstraße wie geplant an fünf Abenden in eine Bühne für Tanz verwandeln. Beziehungsweise eine Bühne bleiben. Denn hier fanden just einige Aufführungen des Festivals Perspectives statt.