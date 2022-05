SR1-Comedy-Nacht : Schon mal in Saudi-Arabien mit einer Flasche Bier in der Hand nach dem nächsten Puff gefragt? (mit Bildergalerie)

Saarbrücken Ob Berichte über die Hodenuntersuchung bei den eigenen Söhnen oder Lästerliches über jene, die glauben, nicht mehr straffrei in Deutschland ihre Meinung äußern zu können: Die intellektuelle Bandbreite der Scherzkekse auf der Bühne war riesig. Und jeder von ihnen hatte an diesem Abend sein Publikum. Das war die Comedy-Nacht in Saarbrücken.