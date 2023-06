Kinderuni Saar Wie Künstliche Intelligenz den Alltag von Kindern prägt

Was haben Kinder mit Künstlicher Intelligenz zu tun? Sehr viel, denn die meisten der jungen Nutzer und Nutzerinnen kommen tagtäglich mit solchen Systemen in Kontakt. „Überall begegnen wir KI“, sagt Didaktik-Professorin Julia Knopf. „Das will ich den Kindern zeigen.“ Und sie will bei den Jüngsten ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man die KI beeinflussen kann. „Die Frage ist nicht ob, sondern wie wir Künstlicher Intelligenz begegnen.“ Alle reden jetzt über Chat GPT und andere textbasierte digitale Dialogsysteme – der Einsatz von KI entwickelt sich in atemberaubendem Tempo. Nun gehe es um die Frage, wie man die Technik sinnvoll nutzen kann.