Vorbildlicher Einsatz im Ehrenamt : Da spiegelt sich so viel Freude wider

Güdingen Marga Fluhr aus Güdingen ist die treibende Kraft hinter Special Olympics Saarland. Dafür bekam sie die Sportplakette des Saarlandes.

Special Olympics ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinderung. Seit 2007 ist diese Organisation auch im Saarland vertreten. Zunächst als Verein gegründet, wurde Special Olympics Saarland 2018 als Fachverband Mitglied im Landessportverband für das Saarland. Diese Anerkennung ist vor allem das Verdienst von Marga Fluhr, die dafür mit der Sportplakette des Saarlandes ausgezeichnet wurde. Die 63-Jährige, die aus Oberkirchen im St. Wendeler Land stammt und seit 30 Jahren in Güdingen lebt, ist die treibende Kraft hinter Special Olympics Saarland. Wie die Sportlehrerin mit Zusatzausbildung Motopädagogik im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung erzählt, hat Sabine König sie mit dieser Idee infiziert. Förderschulrektorin König leitet die Stengelschule in Heusweiler und kannte die Special Olympics-Bewegung aus Thüringen. „Das müssen wir auch im Saarland machen“, habe sie gedacht, sagt Fluhr.

Als Lehrerin an der Förderschule für geistige Entwicklung In der Winterbachsroth in Dudweiler war Marga Fluhr der Umgang mit Menschen mit Beeinträchtigungen vertraut. Von 1995 bis 2007 übernahm sie außerdem ehrenamtliche Tätigkeiten für die Lebenshilfe Sulzbach/Fischbachtal, war jahrelang deren Vorsitzende und organisierte die sportlichen Aktivitäten der durch die Lebenshilfe betreuten Menschen. Im November 2007 war Marga Fluhr maßgeblich an der Gründung von Special Olympics Saarland beteiligt, engagierte sich fortan im Vorstand und als 1. Vorsitzende. Alle zwölf Förderschulen im Saarland machen mit bei der Bewegung, zum Beispiel auch die Lebenshilfe, die Arbeiterwohlfahrt und Privatpersonen. Gemeinsam setzen sie sich ein für „mehr als 1000 Sportler, von sechs Jahren bis ins Rentenalter“, wie Marga Fluhr berichtet.