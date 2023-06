Tatevik Mokatsian lehrt an der Musikhochschule Saar Herausragende Musikerin konzipiert die Kammermusiktage

Mokatsian stammt aus Armenien und hat sich als Solistin, Kammermusikpartnerin und Dozentin weltweit profiliert. Nach dem Studium in ihrer Heimatstadt Eriwan kam sie 1993 nach Deutschland, um ihre Klavierausbildung mit einem Aufbaustudium an der Musikhochschule Freiburg zu vervollkommnen; das anschließende Solistenexamen legte sie mit Auszeichnung ab. Mokatsian trat vor allem in Westeuropa, Südkorea und den USA auf und gastierte in so bedeutenden Häusern wie dem Concertgebouw Amsterdam oder der Carnegie Hall in New York sowie bei internationalen Musikfestivals und illustren Kammermusikreihen. Sie war an vielen CD-Einspielungen beteiligt, und unter ihren Kammermusikpartnern finden sich Namen wie Kim Kashkashian, Boris Pergamenschikow oder Eduard Brunner. Parallel widmet sich Mokatsian begeistert dem Unterrichten, unter anderem lehrte sie an der Musikhochschule „Hanns Eisler“ in Berlin und gab Meisterkurse rund um den Globus. Seit 2001 ist sie Professorin für Klavier-Kammermusik an der HfM Saar, mehrere ihrer Schüler wurden mit internationalen Preisen ausgezeichnet. Mokatsian: „Es fasziniert mich, wie junge Erwachsene etwas aufnehmen; es macht mir Spaß, sie zu animieren und ihre Kreativität zu wecken. Wenn sie dann erfolgreich sind, ist es wie Balsam.“ Für die fünf Konzertabende der 12. HfM-Woche der Kammermusik hat sie nun unter dem Motto „Kontraste. Kammermusik-Impressionen: fremd und vertraut“ ein spannungsreiches Programm konzipiert, das bekannte mit selten aufgeführten Werken kombiniert. Dabei hat sie in Absprache mit den involvierten Kollegen wie immer auf Vielfalt geachtet. Mokatsian: „Es ist mir wichtig, nicht nur Konventionelles, sondern auch die Moderne abzudecken.“