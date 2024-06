Frühzeitige Öffnung mit Einschränkung Großblittersdorfer Straße wird teilweise geöffnet – so dramatisch ist die Lage der Firmen vor Ort

Die Sperrungen der beiden Hauptverkehrswege an der Heringsmühle in Saarbrücken-Fechingen zum Flughafen Ensheim und der Großblittersdorfer Straße B 406 unterhalb der SHG-Kliniken am Sonnenberg in Saarbrücken-Schönbach nach den Hangrutschen beim Pfingst-Hochwasser sorgen weiterhin für große Probleme. Am Sonnenberg beklagt sich die SHG Klinik, dass ein geregelter Betrieb erheblich erschwert ist (wir berichteten), viele ortsansässige Betriebe protestierten bereits beim Oberbürgerbürgermeister Uwe Conradt (CDU) gegen die wochenlangen Sperrungen.