Grausiger Fund in St. Arnual : Spaziergänger entdeckt Haus mit etlichen toten Katzen in Saarbrücken

Die Polizei ermittelt nach einem grausigen Fund im Saarbrücker Stadtteil St. Arnual. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Tierschützer sprechen von einem verheerenden Ausmaß. Die Berufsfeuerwehr war im Einsatz, um die toten Tiere abzutransportieren.

Eine fürchterliche Entdeckung machte am Sonntag ein Spaziergänger. Er entdeckte im Almet in St. Arnual ein verwahrlostes Wochenendhaus mit vielen Katzen, denen es ebenfalls nicht gut ging. Eine Einsatzkraft: „Der Spaziergänger suchte nach lost Places, verfallenen Orten, wie sie von Fotografen gern abgelichtet werden, und war nicht legal in dem Gelände. Nur so wurden aber die Tiere entdeckt.“ Offiziell bestätigte die Polizei das auf Anfrage nicht, sie sagte nur, dass man bis zu 30 lebende Katzen festgestellt und ins Tierheim gebracht habe.

Dass man auch tote Katzen fand, bestätigten die Beamten nicht. Dabei ist das ebenfalls der Fall. Tierschützer bestätigten, dass man bis zu 50 Müllsäcke mit Katzenkadavern in dem Haus vorgefunden habe. Die Berufsfeuerwehr wurde am Nachmittag gerufen, um die toten Tiere abzutransportieren und kam mit einem Kleinlaster an die Einsatzstelle. Da waren die meisten lebenden Tiere schon von Tierschützern eingefangen worden und ins Berta-Bruch-Tierheim gefahren worden, das aber nicht alle Tiere aufnehmen konnte. „Wir müssen weitere Tiere ins Katzenhaus nach Oberwürzbach bringen“, sagte Jürgen Langer vom Tiernotruf Saar des Deutschen Tierschutzbundes.

Die Polizei konnte zum Besitzer des Wochenendhauses keine Angaben machen. Nachbarn sagten, dass es von einer älteren Dame genutzt werde, die vor allem abends komme. Einen Namen kenne man nicht. Ramona Rohrbacher, eine Frau aus einer benachbarten Parzelle berichtete, dass man sich über die Katzenplage schon lange gewundert habe. Das betreffende Haus sei aber von keiner Seite einsehbar. Man habe die Tiere nur in der Umgebung gesehen, mehr nicht. Von den toten Tieren habe man nichts sehen können. Die Feuerwehr schnitt den Zaun auf, um für die Abtransportarbeiten mehr Platz zu haben, das Fangen der letzten streunenden Katzen dauerte bis in den späten Nachmittag. Die Tierschützer vor Ort sagten, dass sie so etwas noch nie gesehen hätten. Das Haus sei vermüllt, die Tierleichen hätten die Helferinnen und Helfer geschockt. Die Polizei ermittelt wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz.