Neue Corona_Regelung : Bald Test-Pflicht nach Urlaub in Risikoländern

Ein Rettungsassistent misst die Körpertemperatur einer Frau in einer Corona-Teststation für Urlaubsrückkehrer am Flughafen Leipzig/Halle. Bald soll es auch in Ensheim solch eine Station geben. Foto: dpa/Jan Woitas

Berlin/Saarbrücken Am Flughafen Saarbrücken-Ensheim soll so schnell wie möglich eine Teststation für Urlaubsrückkehrer eingerichtet werden.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) will eine Corona-Testpflicht für Reisende aus Risikogebieten anordnen. „Wir müssen verhindern, dass Reiserückkehrer unbemerkt andere anstecken und so neue Infektionsketten auslösen“, sagte Spahn am Montag nach einer Telefonkonferenz mit seinen Amtskollegen aus den Ländern. Spahn hatte nach einem neuerlichen Anstieg der Infektionszahlen am Wochenende eine rechtliche Prüfung der Frage angekündigt, ob die Testpflicht auf der Grundlage der bestehenden Gesetze machbar ist. Die neue Regelung soll in der nächsten Woche in Kraft treten.