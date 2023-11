Ausstellung in der Galerie der HBHsaar Was Kunststudierende aus Saarbrücken und Weimar verbindet

Wenn man Bauhaus hört, dann denkt man vor allem an das Staatliche Bauhaus in der Zeit zwischen 1919 und 1933, als die Kunstakademie mit ihren avantgardistischen Ideen in Kunst und Architektur zu Weltruhm gelangte. Mit dem Ende des Bauhauses bestand die Universität fort und war in der DDR vor allem Architekturhochschule. Nach der Wende wurde 1993 auch wieder eine Fakultät für Gestaltung gegründet. Gründungsdekan der Fakultät war ein im Saarland Altbekannter: Lucius Burckhardt. Der Schweizer Soziologe saß zuvor im Gründungsbeirat der Hochschule der Bildenden Künste Saar (HBK) und war maßgeblich an modernen Ideen zur Didaktik an Kunsthochschulen beteiligt.