Beim Bauen an Barrierefreiheit denken : Architekt zeigt, was gegen Hindernisse hilft

Saarbrücken Viele sind stolz auf ihr Haus. Aber sie fürchten, dass sie es im Alter verlassen müssen, weil beim Bauen niemand an Barrierefreiheit dachte.

Kaum ist das eigene Zuhause abbezahlt, schon fällt es im Alter schwer, in die Badewanne zu steigen oder an den Küchenschrank zu gelangen. Der Sozialverband VdK Saarland hilft Hauseigentümern, denen das passiert ist oder die es erst gar nicht so weit kommen lassen. Er macht ihnen ein Beratungsangebot. Architekt Manfred Reuber sagt, worauf es beim barrierefreien Umbau ankommt. Das hilft bei der Entscheidung, welche Umbaumaßnahmen machbar sind und wie sie finanziell gefördert werden können.

„Ich will Menschen mit kleinem Einkommen helfen, die in ihren vier Wänden bleiben möchten“, sagt Reuber. Wer in seine wöchentliche Sprechstunde ins Sozialberatungszentrum Saarbrücken kommt, bringt am besten Fotos der Räume mit und denkt an Bau-Unterlagen, beispielsweise Pläne oder Angaben zur Statik. Außerdem hilft es, wenn die Ratsuchenden die Sprechstunde mit einer Vertrauensperson aufsuchen, die über technisches Grundwissen verfügt.