Tage der Bildenden Kunst in Saarbrücken Sound-Installationen und Performances im Garelly-Haus

Diesmal dürfen dort noch zehn weitere Kunstschaffende ihre Werke präsentieren. „Wir beherbergen in diesem Jahr auch Kollegen und Kolleginnen ohne Atelier, oder besser, ohne aktuelles Atelier in Saarbrücken“, erklärt Nina Schopka vom Korso-op.Kollektiv, die in gewissem Sinne eine der Hausherrinnen ist. Denn Julia Rabusai, die an der Hochschule der Bildenden Künste, HBK Saar, studierte, und in der Saarbrücker Kunstszene gut vernetzt ist, hatte im Hause angefragt, ob nicht noch Platz für weitere Kunstschaffende sei und organisiert nun eine Ausstellung mit 14 Kunstschaffenden – und alles nur für das eine Wochenende. Zsuzsanna Barabás, Natalie Brück, Roman Conrad, Hyun Ju Do, Mirjam Elburn, Adana Landwehr, Sarah Noack, Christian Richert, Jakob Rullhusen, rute_89, Lisa Marie Schmitt, Nina Schopka, Christiane Wien und Julia Rabusai selbst sind dieser Tage vor Ort und bauen schon ihre Werke auf.