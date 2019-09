Neueröffnung : Auftakt im neuen Saarbrücker Hirsch

St. Arnual Noch ist nicht alles ganz fertig, aber am Freitag, 13. September, 20.30 Uhr, steigt das erste Konzert im frisch renovierten Festsaal im Hirsch in St. Arnual (Saargemünder Straße 11). Die Leute der Agentur Erlebnisraum haben bekanntlich nach der Schließung ihres Gasthauses Baker Street in der Mainzer Straße das einstige Theater Blauer Hirsch übernommen und wollen nach einer längeren Umbaupause auch hier Kultur anbieten.

Am Freitag starten sie nun mit Soul-Sessions und den „Hirsch Allstars“.

Bandleader Elmar Federkeil präsentiert in dieser Veranstaltungsreihe einmal im Monat Sänger und Sängerinnen aus allen Teilen Deutschlands. Die „Hirsch Allstars“ sind: Elmar Federkeil, der das Schlagzeug bedient, Stephan „Funky T“ Thielen (Keyboards), Uli Brodersen (Gitarre) und Andrew Lauer (Bass).