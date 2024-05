Sonntags ans Schloss startet am 9. Juni Umsonst, draußen, und es geht die Post ab: „Sonntags ans Schloss“

Bei den Soireen geht es am 9. Juni, 18 Uhr, mit Indie-Swing los: Marina & The Kats kommen aus Österreich. Weitere Höhepunkt sind am Abend die österreichisch-dänische Susan Wolf Band (7. Juli), Yuliya Lonskaya & Lulo Reinhardt feat. Uli Krämer am 4. August und das Rock- & Pop-Vokaltrio We3 aus England (11. August). Sie gelten, so Adam-Brettar, als eine der besten A-cappella-Gruppen der Welt.