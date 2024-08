Vorgezogenes Finale von Sonntags ans Schloss wegen „Lidl-Deutschlandtour“ „Wir können nix dafür“: Besuch beim überraschend letzten Konzert von „Sonntags ans Schloss“

Ein Blueskonzert am Sonntagvormittag? Umsonst und draußen? Kommen da nicht nur Leute, die mehr an ihrer Rostwurst interessiert sind als an der Musik? So sorgte sich Sänger Chris Ellis im Vorfeld. „Und jetzt stehe ich hier und habe die ganze Zeit Gänsehaut!“ bekennt der Frontmann der Schweizer „Ellis Mano Band“ entwaffnet und bedankt sich beim Publikum überschwänglich für dessen Aufmerksamkeit.