Sonntags ans Schloss startet im Juni Sonntags ans Schloss: Es geht bald wieder los

Am Sonntag, 11. Juni, 11 Uhr, geht es los. Dann startet die erste von insgesamt acht Blues-Matineen. Und auch die beliebten Familienprogramme mit Kindertheater am Nachmittag (15 Uhr) sowie die schönen Soiree-Konzerte um 18 Uhr wird es wieder geben. Dazwischen spukt jeweils auch noch das Schlossgespenst. Bis Ende August gibt es (fast) jeden Sonntag vier Veranstaltungen. Am 16. Juli und am 6. August pausiert die Reihe.