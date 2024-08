Nach Tischtennis, Tanz und Kunst Sommerstraßen in Saarbrücken gehen in zweite Woche: Das steht auf dem Programm

Ein Ort der Begegnungen und der Nachbarschaft: Das versprechen die Sommerstraßen im Nauwieser Viertel in Saarbrücken. Weniger Autos, dafür mehr Ruhe und Platz für Spiel, Spaß und Aktionen. Die fielen in der letzten Woche schon vielfältig aus: Kinder konnten basteln oder tanzen lernen, außerdem gab es eine Foto-Installation von Layla Baraké und Martha Bayer in der Cecilienstraße. Dort fand auch eine Programmier-Lehrstunde statt und der SV 05 Saarbrücken bot Tischtennis an.