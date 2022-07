Besondere Angebote in saarländischen Museen : Sommerprogramm in der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz

Auf die Dauer wird in den Ferien das ewige Sommer, Sonne,Schwimmbad ja vielleicht etwas eintönig. Da ist es gut, wenn es auch andere Angebote gibt. Zum Beispiel die Sommerprogramme und Ausstellungen der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz.

Außerdem gibt es natürlich die „ganz normalen“ Ausstellungen in den Museen, die auch für einen schönen Ferientag taugen. In der Modernen Galerie sind neben einer hochkarätigen Sammlung gleich fünf Sonderausstellungen zu sehen: Mit Katharina Grosse – Wolke in Form eines Schwertes und Helga Griffiths – Sensing the Unseen sprechen zwei Powerfrauen der Gegenwartskunst alle Sinne an; Christina Kubisch – Das Glashaus und David und Douglas Henderson – The Sea is a Big Green Lens laden zu spannenden Klanginstallationen ein; die Sonderpräsentation Elemente zeigt Werke aus der Graphischen und Fotografischen Sammlung des Saarlandmuseums, die sich mit den Vier Elementen beschäftigen. Jedes Element erhält für drei Monate mit jeweils 60 – 80 Graphiken und Fotografien seinen Auftritt. Passend zum Sommer ist derzeit das Element Wasser zu sehen.