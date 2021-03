Wetterprognose : Sommerliches Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Sommerliches Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland

Narzissen blühen in der Sonne. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

Mainz/Saarbrücken Die Menschen im Saarland und in Rheinland-Pfalz können sich zur Wochenmitte hin auf sommerliches Wetter freuen. Die Temperaturen klettern auf bis zu 26 Grad.

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich zur Wochenmitte hin auf sommerlich warmes Wetter freuen. Die Temperaturen liegen am Mittwoch zwischen 23 und 26 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es zeigt sich oft die Sonne. Den Meteorologen zufolge sorgt ein kräftiger Hochdruckeinfluss für das ungewöhnlich warme Wetter. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es auf 9 bis 2 Grad ab. Im Laufe des Tages wird ein Mix aus Sonne und Wolken erwartet. Bei 20 bis 25 Grad bleibt es meist trocken.