„Eigentlich ist es bereits 17 Sekunden vor 12“ So verlief der Ostermarsch in Saarbrücken für den Frieden (Fotos)

In der Obertorstraße übernahm zunächst der saarländische Liedermacher Manuel Sattler mit einem „Liebeslied“ und gab danach an den Pfarrer, Gewerkschafter und Friedensaktivist Paul Schobel aus Böblingen ab. „Wer heute weiß, was ein Krieg bedeutet und ihn trotzdem vorbereitet, der muss verrückt sein“, so Pfarrer Schobel in seiner langen Rede. „Solange die Waffen brüllen, kann es keinen Frieden geben. Krieg ist keine Lösung. Krieg ist immer der Anfang vom Ende“, führte er fort. „Warum braucht es erst Massengräber und Leichenberge bis man aufeinander zugeht“, fragte er und fügte an, dass Kriege verbrochen würden von Verbrechern.