Ende der Freibadsaison So lief die Sommersaison 2023 in den Saarbrücker Freibädern

Gab es in dieser Saison also mehr Vorfälle als sonst? „Nein“, sagt Scharenberg-Fischer, die Auseinandersetzungen hätten im Vergleich zu den Vorjahren sogar abgenommen. In allen Anlagen sei es in der Sommersaison überwiegend friedlich zugegangen. „Handfeste Konfrontationen sind immer nur die Ausnahme“, resümiert Scharenberg-Fischer.