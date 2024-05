Nach Jahrzehnte-Hochwasser Regionalverband beginnt mit Aufräumarbeiten – eine Schwerverletzte, viele Schäden

Die Pegel sind rückläufig, die Rettungsarbeiten sind abgeschlossen, nun laufen die Aufräumarbeiten an: Nach rund einem Tag des Dauerregens und zahlreichen Überflutungen gab es am Samstagmorgen viele gute Nachrichten aus dem Regionalverband. „Wir sind aufgewacht und können feststellen, dass die Pegel rückläufig sind, in Teilen der Stadt stagnieren, in anderen aber noch steigen“, sagte Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) als Leiter der Unteren Katastrophenschutzbehörde im Regionalverband. Der Pegel der Saar lag am Morgen bei 6,19 Meter, nachdem sie in der Nacht mit 6,45 Metern den Scheitel erreicht hatte. Am Vormittag gab es noch 50 laufende Einsätze.