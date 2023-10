Intelligente Lösung Stadtwerke wollen Stromnetz stabil halten

Außerdem ist Druck im Kessel. Ab 2024 kann die Bundesnetzagentur die Stromversorgung in Zeiten hoher Netzauslastung rationieren. Die Netzbetreiber können dann die Versorgung bis zu einer Mindestmenge drosseln. „Wer solche Vorgaben macht, muss die Netzbetreiber auch unterstützen“, forderte Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU). „Für die Stadtwerke als Verteilnetz-Betreiber ist es von elementarer Bedeutung, dass sie auch wirtschaftlich in der Lage sind, die großen Herausforderungen unserer Zeit bewältigen zu können“, sagte er. „Dem Unternehmen, das vor Ort die Digitalisierung proaktiv umsetzt, muss ermöglicht werden, die Finanzierung der noch nie dagewesenen Investitionsbedarfe in Netz und Digitalisierung zu stemmen.“ Der Saarbrücker OB forderte darüber hinaus, „dass Investitionen in Netze und Digitalisierung international marktüblich verzinst werden können und Personalkosten tariftreuer kommunaler Stadtwerke sowie Metering- und Digitalisierungskosten vollständig anerkannt werden“.