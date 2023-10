Am Flughafen Hahn gelandet Dritte Panne binnen weniger Tage – erneut bricht Smartlynx-Pilot Landung nach Saarbrücken ab

So traf es jetzt erneut Urlauber, die mit der Gesellschaft Smartlynx unterwegs waren. Nach Informationen der Saarbrücker Zeitung landete ihr Boeing nicht wie geplant in Ensheim, sondern auf dem Hunsrück-Flughafen in Hahn/Rheinland-Pfalz. Dazu hatte sich der Flugkapitän am Freitagabend, 20. Oktober, entschieden.