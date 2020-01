Folgen der Silvester-Böllerei : Massiv erhöhte Feinstaubwerte in Saarbrücken

Saarbrücken (aie/dpa) Die Feinstaubwerte in Saarbrücken sind wegen der Silvesterknallerei in die Höhe geschossen. An Neujahr lag der Höchstwert an der Messstation in der Mainzer Straße nach Angaben des Umweltbundesamts bei 90 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.