Polizei sucht Zeugen : Siebenjähriges Kind bei Unfall in Saarbrücken schwer verletzt

Saarbrücken Aufgrund unterschiedlicher Zeugenaussagen sucht die Polizei nach Zeugen des Unfalls.

Das siebenjährige Kind wurde in der Metzer Straße in Saarbrücken von dem Auto einer 88-jährigen Saarbrückerin angefahren. Der Unfall ereignete sich am Freitag, dem 4. Juni, gegen 15.10 Uhr unweit einer Fastfood-Filiale in der Metzer Straße. Laut Mitteilung der Polizei überquerte das Kind eine Fußgängerfurt, als es von dem Auto erfasst wurde.