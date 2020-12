Pandemie : Sieben weitere Corona-Tote im Regionalverband

Regionalverband Das Gesundheitsamt des Regionalverbandes hat am Dienstag, 22. Dezember, 89 neue Coronafälle gemeldet. Zudem gab es sieben weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. 64 Personen konnten als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden.

Somit sind aktuell 1101 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 556 in Saarbrücken, 220 in Völklingen, 77 in Kleinblittersdorf, und summiert 248 in den sieben weiteren Umland-Kommunen. Die Anzahl der in den letzten sieben Tagen neu gemeldeten Fälle pro 100 000 Einwohner sinkt auf 258,3. Das Durchschnittsalter der insgesamt 206 Todesfälle – 102 Männer und 104 Frauen – liegt bei 81,4 Jahren. Insgesamt gibt es im Regionalverband seit Beginn der Pandemie 7203 bestätigte Fälle. Davon entfallen 3.989 auf die Landeshauptstadt und 3.214 auf die neun Städte und Gemeinden im Umland. Als genesen gelten 5.896 Personen.