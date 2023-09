Künstliche Befruchtung ohne Fachpersonal Studentin der Saarbrücker Kunsthochschule erhält begehrten Design-Preis für Sex-Spielzeug

„Vruit“ soll eine sinnliche und entspannte Erfahrung schaffen, die den gesamten Prozess von der Samenspende bis zur Einbringung des Samens in den weiblichen Körper erleichtert. Dadurch soll die Selbstinsemination so unkompliziert wie der Geschlechtsverkehr in heteronormativen Beziehungen sein.