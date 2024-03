Serie Wintergemüse – Gesund und lecker Pastinaken-Dreierlei sorgt für Gaumenfreuden (mit Rezept und Fotostrecke)

Es war vor langer Zeit in Vergessenheit geraten, doch jetzt feiert das Wintergemüse Pastinaken eine Renaissance in der Küche. „Es ist ein vielseitiges Gemüse, das sich in vielen Konsistenzen genießen lässt, knackig, geschmort oder weich und cremig“, schwärmt Sebastian Becker, Inhaber des Wirtshauses Unter der Linde im Stadtteil St. Arnual in Saarbrücken.