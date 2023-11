Deutsch-Französische Gesellschaft So hält dieser Verein den Kontakt zwischen Deutschen und Franzosen lebendig

Dabei zählt die Gesellschaft zum Dachverband Vereinigungen der Deutsch-Französischen Gesellschaften (VDFG) und ist im Hause der Union-Stiftung in Saarbrücken untergebracht. Mitunter am beliebtesten seien die Reisen des Vereins. Die führten schon in die Normandie, die französische Schweiz, die Provence oder die Süd-Champagne. Doch man müsse nicht weit fahren, um Interessantes zu erleben. „Zu landeskundlichen Wanderungen fahren wir auch in die Vogesen, um dort spannende Felsformationen zu sehen. Das Ganze wird dann mit einem gemütlichen Abendessen verbunden“, so der Professor für angewandte Geologie.