Öffentlichkeitsfahndung : 75-Jährige in Saarbrücken bestohlen - Polizei fahndet

75-Jährige in Saarbrücken bestohlen - Polizei fahndet

Saarbrücken Bereits am 16. August 2019 wurde einer 75-Jährigen Geschädigten am Saarbrücker Hauptbahnhof die Geldbörse entwendet. Jetzt fahndet die Polizei öffentlich nach dem Täter.

Unmittelbar nach dem Diebstahl versuchte der unbekannter Täter mit der EC-Karte der Geschädigten an einem Geldautomaten in der Saarbrücker Innenstadt 1 000 Euro Bargeld abzuheben, was jedoch wegen des fehlenden PINs scheiterte. Der bislang unbekannte Täter wurde bei der Geldabhebung von Überwachungskameras aufgezeichnet.