Mädchen lernen, Nein zu sagen und sich zu verteidigen

Der Deutsche Kinderschutzbund, Ortsverband Saarbrücken, bietet wieder einen Selbstverteidigungskurs für Mädchen im Alter von acht bis zehn Jahren an. Der Kurs ist in der Geschäftsstelle des Kinderschutzbundes Saarbrücken, Am Schloßberg 3, in Alt-Saarbrücken. red