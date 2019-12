Der Steuerhauptsekretär, gegen den die Staatsanwaltschaft jetzt ermittelt, war zuletzt beim Finanzamt in der Straße am Gaswerk in Merzig tätig. . Foto: Ruppenthal

Saarbrücken/Merzig Staatsanwaltschaft ermittelt. Beamter soll Steuerbescheide manipuliert und Zahlungen auf eigenes Konto veranlasst haben.

Über einen längeren Zeitraum hat der Steuerhauptsekretär, der zuletzt beim Finanzamt in der Straße am Gaswerk in Merzig wirkte, sich offenbar selbst ein finanzielles Zubrot zum monatlichen Gehalt angewiesen. Kollegen sprechen bereits von „einer besonderen Art der Selbstbedienung“ beim Fiskus. Seit Wochen ist der 37-Jährige mit Adresse in einer Gemeinde im „grünen“ Landkreis Merzig-Wadern allerdings beim Fiskus von der Bildfläche verschwunden. Er sei vom Dienst freigestellt, heißt es. Die Staatsanwaltschaft interessiert sich verschärft für die Aktivitäten des Beamten im mittleren Dienst. Deren Pressesprecher Dennis Zahedi bestätigte auf Anfrage Informationen unserer Zeitung, wonach gegen den Staatsdiener ermittelt werde. Detailangaben zu dem prekären Fall lehnt Zahedi mit Hinweis auf das Steuergeheimnis ab. Auch im Finanzministerium gibt sich Mediensprecherin Lisa Fetzer eher wortkarg. Sie verweist auf ein „laufendes Verfahren“, nachdem die Innenrevision des Fiskus frühzeitig Auffälligkeiten erkannt habe.