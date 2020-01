Saarbrücken/Ludweiler Sebastian Harder ist er erste Sportler mit Behinderung im Saarland, der im Karate so weit gekommen ist. Und er hat noch ganz andere Ziele.

Sebastian Harder ist ein gedrungener Mann, nicht besonders groß, auffällig in seinen Bewegungen. Der 32-Jährige hat eine Sehstörung, die hat Auswirkungen auf seinen Gleichgewichtssinn. Als behinderter Mensch führt er ein selbständiges Leben, wohnt in der Saarbrücker Innenstadt und arbeitet bei der Reha, wo er Werbesendungen verpackt und frankiert.

Wer mit ihm redet, bekommt freundliche Antworten von einem offenherzigen Mann mit einem beachtlichen Geheimnis: Sebastian Harder hat den schwarzen Gürtel des Karate. Er ist der erste behinderte Sportler im Saarland, dem dies gelungen ist, sagt sein Trainer Gottfried Graebner, ein erfahrener Karate-Meister mit dem 7. Dan (Meistergrad) und einer festen Stelle als Arbeitspädagoge bei der Lebenshilfe in Saarwellingen.

Seit 20 Jahren arbeitet er mit Behinderten, beruflich zwar aber nicht mit Karate. Das bietet er nebenbei an, als Untergruppe des Turnvereins Ludweiler mit einer Karategruppe ausschließlich für behinderte Menschen.

Harder ist von Anbeginn mit dabei, trainiert jede Woche und hat sich durch die Gürtelprüfungen hochgearbeitet. Den Schwarzgurt trägt er mit Stolz und er weiß, dass ihm die Prüfung nicht geschenkt wurde, denn die Prüfungsinhalte berücksichtigen zwar in der Ausführung die Behinderung des Sportlers, müssen aber komplett erlernt werden. Bei Harder bedeutete das, das er während der Prüfung einen Begleiter hatte. Trotzdem musste er nicht nur vor den Juroren, sondern auch vor geladenen Zuschauern die öffentliche Dan-Prüfung ablegen. „Das war ein ganz besonderer Tag“, sagt er stolz und darf nun, nachdem ihm das gelungen ist, selbst als Ausbilder in der Behindertengruppe andere in Karate unterweisen.