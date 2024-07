Bietmännja spielen in der Kettenfabrik „Se Bietmännja“, die etwas anderen Beatles spielen in der Kettenfabrik

Gerne ist der renommierte Jazzer und Multiinstrumentalist Wollie Kaiser abseits ausgetretener Pfade unterwegs. Ganz klar also, dass so jemand auch Beatles-Songs nicht eins zu eins runterspielt. In der saarländischen Formation „Se Beatmännja“ helfen ihm fünf Beatleskundige mit Bravour, die bekannten Songs der Fab Four eigenwillig, aber respektvoll aufzufrischen. Ihr Beatlemania-Programm spielen sie jetzt am Samstag, 20. Juli, 20 Uhr, in der Kettenfabrik St. Arnual.