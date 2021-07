Bergungsarbeiten in Saarbrücken : Schwimmschiff Vaterland an der Berliner Promenade erfolgreich gehoben

Das gesunkene Schwimmschiff „Vaterland“ am Mittwoch, 29. Juli, während er Bergungsarbeiten. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Bis tief in die Nacht wurde gestern am Schwimmschiff gearbeitet, jetzt ist es komplett leer gepumpt. Trotzdem stehen am Wrack immer noch einige Arbeiten an.

Das Schwimmschiff Vaterland wurde am Mittwochabend erfolgreich und spektakulär gehoben. Nach mehreren Rückschlägen, nämlich zwei geplatzten Bullaugen, die dazu führten, dass das bereits angehobene Schiff wieder versank, gelang es dem Bergungsunternehmen, die Vaterland komplett leer zu pumpen.

Aktuell liegt das Wrack noch am Willi-Graf-Ufer und hat deutliche Schlagseite. „Trotzdem ist kein Wasser mehr im Rumpf, wir haben alles ausgepumpt, das Schiff ist stabil“, sagt Bergungsunternehmer Karl-Heinz Vitt. Die Schräglage erkläre sich dadurch, dass beim Kentern das gesamte Mobiliar zur Flussseite hin verschoben worden sei und die Holzmöbel sich zudem mit Wasser vollgesogen hätten. Auch die zum Abdichten aufgebrachte Holzvertäfelung habe Wasser aufgenommen. Das Schiff liege damit nicht im Gleichgewicht.

Noch ist der Schlepper an der Mosel nicht angefordert. Das Bergungsunternehmen will erst weitere Arbeiten ausführen. So sollen die bislang als Luftsäcke eingesetzten Kissen an der Uferseite nun zum Teil mit Wasser gefüllt werden. „Dann schaffen wir ein Gegengewicht, um die Vaterland noch ein wenig mehr ins Blei zu bekommen. Beim Schleppen wird sie dennoch Schlagseite haben. Sie kommt aber trotzdem unter allen Brücken durch“, sagt Vitt. Bis tief in die Nacht habe man gearbeitet, da das Schiff sich bei der Hebung sehr stark bewegt habe und es sich zum Teil in alle Richtungen gehoben habe.

„Das ist normal bei so einer Bergung, diese Eigenbewegungen haben wir immer im Blick“, sagt Vitt. Auch die Stromkabel hätten immer so viel Spiel, dass sie nie unter Spannung geraten könnten. Am Morgen war Vitt dennoch stolz auf die Arbeit seiner Mannschaft – und sehr erleichtert.

„Wir haben keinen Schaden am Schiff verursacht, mit Kränen wäre das vermutlich nicht gelungen“, sagt er. Die Beamten der Wasserschutzpolizei kamen am Donnerstagmorgen und nahmen eine erste Begehung des Schiffes vor, in dem noch immer nach der Ursache für das Kentern gesucht werden muss. Insbesondere die Wasserleitung interessiert die Beamten, die erste Fotos machen und das Schiff am Land nochmals genau untersuchen werden.