Schwerer Raub in Saarbrücken : Klinge an den Hals gehalten – Polizei fahndet nach Gewalttäter

Klinge an den Hals gehalten – Polizei fahndet nach Gewalttäter

Schwerer Raub in Saarbrücken

Mit diesem Phantombild sucht die Saarbrücker Polizei einen Mann, der am 23. Juni mit weiteren vier Komplizen einen 17-Jährigen in der City überfallen und ausgeraubt haben soll. Foto: Polizei

Saarbrücken Fünf Mann haben einen Jugendlichen überwältigt, ihm Handy und Geldbörse abgeknöpft. Dabei drohte einer der Täter mit einem Messer.

Schwerer Raub in der Saarbrücker City: Dabei haben gleich fünf Unbekannte einen 17-Jährigen ausgenommen. Wie ein Polizeisprecher mitteilt, fertigten Spezialisten jetzt ein Phantombild vom Haupttäter, mit dem die Ermittler nun öffentlich nach ihm fahnden.

Der bedrohliche Zwischenfall hat sich nach Schilderung bereits am 23. Juni früh morgens zugetragen. In der Mainzer Straße/Ecke Uhlandstraße lauerten die Männer ihrem jungen Opfer gegen 6.30 Uhr auf. Sie umstellten den Jugendlichen, hielten ihn fest. Der Haupttäter zückte ein Messer und hielt es dem Mann an den Hals. Er verlangte dann das Mobiltelefon. Gleichzeitig durchsuchten dessen Komplizen den Umzingelten und klauten sein Portemonee. Dann verschwanden die Räuber. Seitdem sind sie verschwunden. Das opfer blieb unverletzt.