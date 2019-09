Schwerer Raub in Saarbrücken : Fahrgast (21) bedroht Taxifahrer mit Messer

Schwerer Raub in Saarbrücken

Überfall auf einen Taxifahrer in Saarbrücken. (Symbolbild). Foto: dpa/Felix Hörhager

Saarbrücken Junger Mann raubt seinem Opfer Geld und rennt davon.

Ein junger Mann hat einen Taxifahrer in Saarbrücken ausgeraubt. Nach Informationen der Polizei schlug der 21-Jährige bereits in der Nacht auf Samstag zu. Demnach soll der Täter während der Fahrt von Burbach zur Folsterhöhe plötzlich ein Klappmesser gezückt und sein Opfer damit bedroht haben. Er forderte die Einnahmen, bekam vom Mann am Steuer letztlich dessen persönlichen Geldbeutel. Als der kriminelle Fahrgast ausstieg und flüchtete, verriegelte der Fahrer sofort die Türen seines Wagens. Er fuhr ein Stück, um die Polzei zu alarmieren.