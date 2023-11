Verzögerung bei Sanierung des Rentenversicherungshauses Schwarzarbeit? Zollfahnder filzen Baustelle der Rentenversicherung in Saarbrücken

Das Banner, das an dem Metallabsperrgitter vor dem historischen Gebäude der Deutschen Rentenversicherung Saarland an der Martin-Luther-Straße hängt, informiert nicht mehr ganz zeitgemäß. „Bis 2023 finden Sie uns im Neugrabenweg 2-4“ steht da zu lesen. Doch der Umzug aus dem früheren Telekom-Gebäude 300 Meter oberhalb des Sanierungsfalls zurück an den angestammten Platz dauert noch ein Weilchen länger. Hatte es vor drei Jahren noch geheißen, man wolle im Juli 2023 zurückziehen, gibt Tobias Magard, Verwaltungschef bei der Deutschen Rentenversicherung Saarland, jetzt den Februar 2024 als Umzugsdatum an. „Wir haben die Räume im Neugrabenweg bis Ende März 2024 von der Sirius AG gemietet“, sagt Stephanie Becker-Kretschmer, die Chefin der Deutschen Rentenversicherung Saarland.