Privatverschuldung in Saarbrücken Schuldnerberaterin: „Viele wissen gar nicht, wie hoch sie verschuldet sind“

Durch Online-Shopping, Online-Kredite und Co. tappen viele Menschen in die Schuldenfalle. Die aktuelle Preisentwicklung macht dies zwar noch drängender, im Regelfall bestand die Verschuldung aber schon vorher. „Die Corona-Krise oder die jetzige Energie-Krise werden eigentlich nicht als Grund für die Verschuldung genannt“, verrät Ensekat. So liegen seit Jahren die Beratungen in der Schuldner- und Insolvenzberatungsstelle des Regionalverbandes Saarbrücken auf einem gleichbleibenden Niveau. 2019 gab es 142 Anmeldungen, 2020 140, 2021 116, 2022 105 und in 2023 bis einschließlich April bisher 47 Anmeldungen. Ähnlich ist es um die Neuanmeldungen von Insolvenzanträgen bestellt, die in der Beratungsstelle ebenfalls betreut werden. 2019 gab es 131 Neuanmeldungen, 2021 114, 2022 125 und 2023 bis einschließlich April bisher 96. Dass das Jahr 2020 mit 81 Anmeldungen etwas aus dem Rahmen fällt, hängt mit der Reform des Insolvenzrechts zum ersten Januar 2021 zusammen.