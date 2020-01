Szenisches Konzert : Schuberts Winterreise im Theater im Viertel

Sie interpretieren Schuberts „Winterreise“ im Theater im Viertel: Thomas Layes (links) und der Countertenor Ralf Peter. Foto: Dahmen

Saarbrücken Ralf Peter und Thomas Layes führen den berühmten Lied-Zyklus in Saarbrücken auf.

Der Saarbrücker Countertenor Ralf Peter hat wieder ein reizvolles neues Programm erarbeitet, mit dem er am Freitag, 10. Januar, 19.30 Uhr, im Theater im Viertel am Landwehrplatz gastiert. Franz Schuberts berühmte „Winterreise“ singt er, begleitet von Thomas Layes am Klavier. Dabei soll das Programm mit dem Titel „. . . fremd zieh‘ ich wieder aus“ als szenischer Liederabend gestaltet sein.

Mit 600 Liedern gilt Franz Schubert als herausragender Vertreter der Gattung „Kunstlied“. Sein später Liederzyklus „Winterreise“ geht unter die Haut: „Tödlich schwer verletzt“ zieht einer nach gescheiterter Liebe ziellos in die Winternacht hinaus.

Was viele nicht wissen, Schubert wählte Texte aus einem illegalen Lyrikband – Wilhelm Müllers Gedichte standen damals auf dem Index. Allein in Wien beschäftigte Anfang des 19. Jahrhunderts der Überwachungsstaat des Fürsten von Metternich 10 000 Spitzel und kontrollierte das gesamte kulturelle Leben. So schrieb man nach der Euphorie der Befreiungskriege nun verschlüsselt und meist für den engsten Freundeskreis.

Ohne Aussicht auf ein breiteres Publikum gehörte die „Winterreise“ zum Intimsten und gleichzeitig politisch Relevantesten, was Schubert ein Jahr vor seinem Tode geschaffen hat. Zusammen mit Thomas Layes am Klavier begibt sich Tenor Ralf Peter auf eine klanglich-szenische Spurensuche. Neuere musikwissenschaftliche Erkenntnisse und ein intensiver Blick in die Original-Partitur sollen ungewöhnliche Facetten eines erschütternden Meisterwerks freilegen.