Anwalt bestätigt Schon wieder pleite – neue Insolvenz bei Bruch-Brauerei aus Saarbrücken

Der Kampf um die Zukunft, der in der heißen Phase steckt: Davon war zuletzt bei der Bruch-Brauerei noch die Rede. Trotz des kurz bevorstehenden Verlassens des angestammten Hauses in Saarbrücken. Doch jetzt scheinen das Unternehmen jene Kräfte auch noch zu verlassen, die da vor wenigen Tagen beschworen wurden. War die Bruch-Brauerei ohnehin in einer schwierigen Ausgangslage für einen Neustart, steht dessen Chef Lukas Bruch offenbar erneut vor einem Scherbenhaufen.