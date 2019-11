Figurentheater : Die allerschönste Fantasie am Wollfaden

Die allerschönste Fantasie am Wollfaden

Ein poetisches Stück für Erwachsene steht nächste Woche im Kleinen Theater auf dem Spielplan: In „Das Bootshaus“ werden ein kleiner Junge und sein großer Bruder von ihrer Mutter zu einem Bootshaus gebracht, weil es in der Stadt zu gefährlich geworden ist. Foto: Klaus G. Kohn, BS/Klaus G. Kohn

Saarbrücken Bezaubernd: „Schneewittchen strickt ein Monster“ im Kleinen Theater im Rathaus.

Die Kleinen gehen derart mit, man spürt, wie sie die Handlung vorantreiben wollen, doch Stricken braucht etwas Muße. Jedelhauser im sich auflösenden Pulli fabriziert Wollgespinste, mit Sessel, Koffer und Wäscheleine als sparsame Requisiten, die Ziege strickt Zicklein. Nichts als ein paar luftige Maschen sind sie, aber wie die Puppenspielerin sie mähend hin und her tobend lässt, zeigt, das ist schönste Imagination am Wollfaden.

Der Wolf, der schließlich von der Nadel springt, ist eine umgedrehte graue Socke mit spitzen Ohren. Wie wird Schneewittchen den Schaffresser nun los? Logisch, sie strickt ein Monster. „Hat es ihn ge-essen?“, fragt ein Kind. Ja, hat es! Während ein anderes pädagogisch kommentiert: „Du solltest uns vorher sagen, was du strickst, bevor was Schlimmes passiert.“

Gut mitgedacht, denn was macht die Ziege jetzt mit dem Monster? Es kommt zum Wolf-Monster-Kampf, dann mutiert der Pulli in Kombination mit einer Tasche zu einem hungrigen Biest, bevor sich alles in wuscheliger Wollaufdröselung zum Guten entknotet. Und Frau Schaf wieder ausgespuckt wird. Die jetzt sehr kleinlaut ist, Applaus.