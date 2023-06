„Eine der coolsten Veranstaltungen in der Stadt“ Schlemmer-Weltreise: Streetfood-Festival in Saarbrücken eröffnet (mit Fotostrecke)

Etwa 5000 Menschen haben am Donnerstag das Streetfoot-Festival im Bürgerpark in Saarbrücken besucht. „Das ist eine der coolsten Veranstaltungen in der Stadt. Alle Menschen sind entspannt und es gibt keine Hektik. Auch das Ambiente mit den Bäumen ist einfach klasse“, sagte Sebastian Rohne, der mit seiner Freundin aus Theley gekommen war.