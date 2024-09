Schönes Gotteshaus in Bischmisheim Schinkelkirche öffnet Türen am Denkmal-Tag

An akkurat gemähten Wiesen vorbei und unter uralten Kastanienbäumen hindurch führt der Weg mitten in Bischmisheim zu einem einzigartigen Bauwerk in ganz Deutschland – die achteckige Schinkelkirche. „Es gibt in Deutschland in manchen Kliniken noch kleiner Modelle dieser Art, aber als große Kirche für eine ganze Gemeinde sind wir die einzige in Deutschland“, sagt Werner Johann aus dem Bischmisheimer Presbyterium.