Sommerfahrten im August Unterwegs auf der Saar: Ausflugsschiff „Frohsina“ legt wieder ab

Von Saarbrücken aus konnte man nicht mehr in See stechen. Beziehungsweise, um bei der korrekten Begrifflichkeit zu bleiben: losfahren, handelt es sich bei der Saar doch offiziell um eine Bundeswasserstraße. Bis jetzt – denn im August heißt es auch ab Saarbrücken wieder „Leinen los!“: An drei Terminen haben Interessierte die Gelegenheit, an Bord der Frohsina auf Sommerfahrt zu gehen, und von Deck aus bei einem frisch gezapften Bier oder bei Kaffee und Kuchen die Stadt aus einer anderen Perspektive kennenzulernen.