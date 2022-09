Wieder Schifffahrten ab Saarbrücken : Die neue „Frohsina“ startet zur ersten offiziellen Fahrt: Das kostet der Spaß auf der Saar

Die „Frohsina“ fährt bald wieder regelmäßig auf der Saar. Das Foto stammt von einer Testfahrt vor einigen Tagen. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Fast zwei Jahre lang gab es in Saarbrücken, der Stadt am Fluss, keine Personenschifffahrt. Das ändert sich diese Woche. Wir sagen, wann genau es losgeht, wie viel eine Fahrt kostet und was an Bord geboten wird.